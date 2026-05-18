Monitor Vial en Puebla Detecta Exceso de Velocidad en Placas Foráneas: Cómo Consultar en Línea

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del estado de Puebla habilitó una plataforma digital para que automovilistas con placas foráneas puedan consultar si fueron detectados excediendo los límites de velocidad en vialidades estatales.

Esta acción busca generar mayor conciencia sobre la importancia de respetar dichos señalamientos y reforzar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de movilidad y seguridad vial.

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Lanzan plataforma en Puebla para consultar detecciones de exceso de velocidad en placas foráneas

La consulta se puede realizar ingresando a través del portal: https://fotoinfraccion.puebla.gob.mx/. Los usuarios pueden conocer el número de ocasiones en que han sido detectados rebasando los límites de velocidad permitidos.

Las autoridades estatales explicaron que esta plataforma se lanzó como parte del operativo “Monitor Vial Placas Foráneas”, que se implementa desde el 6 de diciembre de 2025.

La supervisión se realiza en distintas vialidades del estado mediante agentes de Proximidad Vial, quienes pueden aplicar sanciones inmediatas a los conductores que incumplan el reglamento, sin importar el origen de las placas.

Además de automóviles particulares, el monitoreo también contempla a motocicletas, como parte de las acciones para prevenir conductas de riesgo y proteger a los usuarios de las vialidades.

¿Cómo consultar si la placa de tu vehículo cuenta con reporte de exceso de velocidad en Puebla?

Si tienes placas foráneas y quieres consultar si tu vehículo cuenta con reporte de exceso de velocidad tienes que ingresar al enlace https://fotoinfraccion.puebla.gob.mx/.

De inmediato se despliega un menú donde se puede elegir entre placas locales o foráneas, debiendo darle clic a la segunda opción. Al abrir la ventana de inicio de sesión, en caso de no contar con una cuenta se debe elegir la opción “Regístrate Aquí”.

Para poder registrarte deberás ingresar tu CURP, RFC, nombre completo, correo electrónico, número de celular, además de crear una contraseña. En la siguiente ventana deberás ingresar datos de tu vehículo como placa de vehículo y número de serie.

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De esta manera podrás verificar si tienes registro de haber infringido el límite de velocidad en las vialidades de la entidad poblana y evitar una futura infracción.

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Con información de Genaro Zepeda

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