Paisaje Invernal en Tlaxcala: Llegan a Temperaturas Bajo Cero por Primera Helada del 2025

Las primeras heladas de la temporada 2025 ya se hicieron presentes en el estado de Tlaxcala, principalmente en municipios del norte como Tlaxco y Atlangatepec.

Durante la madrugada y primeras horas de este lunes 10 de noviembre, las temperaturas descendieron por debajo de los cero grados, tiñendo de blanco campos y pastizales.

Este fenómeno afecta principalmente zonas agrícolas y ganaderas, donde recomiendan a productores tomar precauciones ante el descenso térmico que continuará en próximas horas.

Captan paisaje invernal en campos de Tlaxcala por bajas temperaturas de la primera helada

Cabe destacar que a lo largo de esta semana habrá heladas en poblaciones como San José Teacalco, donde el frío cubrió de escarcha los campos de flores de cempasúchil y terrenos de cultivo, creando paisaje invernal.

Los campos se cubrieron de hielo por las bajas temperaturas. Foto: X @InfoMeteoro

Los productores locales expresan preocupación por posibles afectaciones, especialmente en las flores que están por comercializar en los próximos días.

Aunque la imagen de los campos blancos resulta impresionante, las heladas tempranas pueden impactar negativamente la economía agrícola.

Frente Frío número 13 afecta con viento y lluvias en Sierra Norte de Puebla

El frente frío número 13 llegó con fuerza al territorio poblano, dejando intensas lluvias, bancos de niebla y marcado descenso en la temperatura, principalmente en la Sierra Norte del estado.

En el municipio de Cuetzalan, pobladores amanecieron con calles mojadas, densa neblina y termómetros que marcaron hasta 10 grados celsius.

Durante la madrugada, el fenómeno meteorológico provocó lluvias constantes y ráfagas de viento que afectaron caminos rurales y zonas altas de la región.

