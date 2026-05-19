Profepa Frena Extracción de Materiales Pétreos por Daño Masivo a Bosques en Tlaxcala

Cerca de 23,500 m² de bosques de pino-encino se vieron afectados por la extracción de materiales pétreos en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala; La Profepa actuó y clausuró las actividades en los predios ante este daño masivo al medio ambiente.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó afectaciones en terrenos forestales en tres predios derivadas de actividades de extracción de materiales pétreos como arena, grava, caliza o basalto.

En conjunto, la remoción de cubierta vegetal afectó una superficie total de 23,495.43 m², actividades realizadas en áreas de bosque de pino-encino, sin autorización para cambio de uso de suelo.

Las superficies afectadas corresponden a 8,421.43 m² en el primer predio, 8,059 m² en el segundo y 7,015 m² en el tercero. Ninguno de los responsables presentó la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), requisito indispensable para llevar a cabo este tipo de actividades.

La Profepa impuso la clausura total temporal de las actividades en los tres predios inspeccionados en donde se hacían trabajos de remoción de vegetación con fines de extracción de materiales pétreos

La medida de seguridad permanecerá vigente hasta que los responsables acrediten contar con la autorización. La Profepa realizará el procedimiento administrativo correspondiente contra quien o quienes resulten responsables de las afectaciones detectadas.

Cabe destacar que llevar a cabo actividades en terrenos forestales sin autorización puede derivar en sanciones administrativas que van de 100 a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de la obligación de reparar el daño ambiental conforme a la Ley General de Responsabilidad Ambiental, sin perjuicio de las posibles sanciones penales aplicables.

Con información de N+

MCS