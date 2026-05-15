Vuelven a Protestar contra Recicladora durante Visita de Armenta en San José Chiapa, Puebla

La tarde de este viernes 15 de mayo de 2026, pobladores del municipio poblano de San José Chiapa se manifestaron durante la visita del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Previo a la entrega de apoyos para el campo por parte del mandatario, los vecinos de dicha demarcación rechazaron de nueva cuenta el proyecto de la planta recicladora de residuos.

Manifestantes rechazan proyecto de planta recicladora de residuos en San José Chiapa, Puebla

Los manifestantes que asistieron el evento oficial acusaron que la planta no lleva un beneficio a sus comunidades sino un riesgo por la contaminación que podría impactar al ecosistema local.

En el sitio también protestaron integrantes del colectivo Movimiento en Defensa del Agua y los Bosques de Mazapiltepec en la Cuenca Libres Oriental para apoyar la causa de los pobladores.

En respuesta a la manifestación contra el proyecto, Armenta Mier afirmó que no divide, pues hace faena y se pone a trabajar, aunque reconoció que hay molestias de algunos.

Sin embargo, aseveró que gobiernos del pasado fueron quienes llevaron un elefante blanco a dicho municipio, refiriéndose puntualmente a la construcción de Ciudad Modelo la década pasada.

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Abuchearon a Alejandro Armenta durante visita de Claudia Sheinbaum en San José Chiapa, Puebla

Esta no es la primera vez que reciben de mala manera al gobernador Alejandro Armenta en San José Chiapa, ya que fue abucheado el pasado 12 de abril durante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Se Manifiestan contra Proyecto de Recicladora durante Visita de Presidenta Sheinbaum en Puebla

En dicha ocasión los quejumbrosos también protestaron por el proyecto de la planta recicladora de residuos de la región, lo que provocó que la mandataria federal interviniera para que se detuvieran las rechiflas.

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Con información de Jorge Cea

GMAZ