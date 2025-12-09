¿Qué Días de Diciembre y Enero No Pasará el Camión de la Basura en Puebla ? Estas Son las Fechas

Durante esta temporada navideña el servicio de limpia también tendrá un descanso en la ciudad de Puebla, por ello es importante conocer los días que el camión recolector de basura no pasará en las colonias para evitar sacar los deshechos y así mantener limpias las calles. En N+ te damos los detalles.

El Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla anunció que suspenderá sus actividades e hizo un llamado a la ciudadania a ser responsable de no sacar la basura esos días para evitar montoneras y que la ciudad luzca sucia; Esto dijo Omar Rodríguez Corte, Director de la dependencia.

Les pedimos a todas y a todos de su apoyo para evitar sacar los residuos en estas fechas y mantener una ciudad limpia y ordenada.

400 trabajadores limpia participarán en eventos navideños para mantener la higiene en la ciudad de Puebla

El funcionario municipal comentó que tienen listo el operativo especial en el que participarán 400 personas para mantener limpias las zonas en las que se desarrollarán eventos con motivo de la navidad y fin de año.

De igual forma, garantizó recolección eficiente de papeleros en el Zócalo y Centro Histórico; Mencionó que en días anteriores se hizo un análisis del tema de vaciado de los botes de basura para garantizar que durante estos días de suspensión de recolección se mantengan vacíos. Esto agregó el Dir. Omar Rodríguez Corte

Durante estas fiestas y a lo largo de la administración se mantengan vacíos estos botes que al final es un tema de tránsito para el turista.

¿Qué días no habrá recolección de basura en Puebla?

Los días que no pasará el camión recolector de basura en las colonias de la ciudad de Puebla serán los siguientes:

12 de diciembre

25 de diciembre

1 de enero

El 12 de diciembre se conmemora el Día del Trabajador de Limpia por lo que será día libre para los empleados quienes diariamente mantienen limpia las calles de la ciudad.

Mientras que el 25 de diciembre y 1 de enero será otorgado como parte del descanso obligatorio que dicta la Ley Federal del Trabajo como parte de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

