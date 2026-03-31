Recorrido de la Procesión de Viernes Santo 2026 en Puebla ¿Por Dónde Pasarán las Siete Imágenes?

La Arquidiócesis de Puebla y el ayuntamiento capitalino presentaron la edición número 34 de la Procesión del Silencio o Viernes Santo, que se llevará a cabo el viernes 3 de abril de 2026.

Durante el viacrucis participarán las imágenes de: el Señor de las Maravillas, Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores, Virgen de la Soledad, Señor de las Tres Caídas, Jesús de la Divina Misericordia y el Santo Niño Doctor de los Enfermos.

En esta edición la Avenida Reforma entre la 9 y 7 norte sur permanecerá en completo silencio.

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Habrá tres mensajes durante la Procesión de las siete imágenes por calles de Puebla

El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, será quien encabece la procesión en la que dará tres mensajes: uno al inicio en catedral, el segundo en el Paseo Bravo frente al templo de la Virgen de Guadalupe y el último al dar la bendición.

Los organizadores esperan superar la asistencia de años anteriores al pasar de 180 mil a 190 mil fieles católicos.

Procesión de Viernes Santo 2026 en Puebla: Presentan Edición 34 del Viacrucis

¿Por dónde pasarán las siete imágenes religiosas durante el Viacrucis 2026 en Puebla?

El evento religioso está programado para que durante la mañana cada una de las figuras salga de los templos y se reúnan en el atrio de la catedral poblana y será a las 12 hrs. cuando salgan del templo para recorrer el Centro Histórico.

Salen del lado norte de la catedral y recorren la 16 de septiembre hasta la Av. Palafox y Mendoza.

Bajan por Palafox y Mendoza hasta la 2 Norte.

Recorren la 2 Norte hasta la 4 Oriente

Doblan en la 4 Oriente y suben hasta la 11 Norte (Paseo Bravo)

Después del mensaje del arzobispo recorren la 11 hasta Avenida Reforma

Bajan hacia el centro por la Avenida Reforma hasta 16 de Septiembre

Regresan a Catedral por el acceso de la 16 de Septiembre

Para salvaguardar la integridad de todos los asistentes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará dispositivos de seguridad y vialidad de las 6:00 a las 18:00 horas.

También contarán con 255 elementos de la Policía Municipal, 22 del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), 100 de la Policía Estatal, 45 de Protección Civil y 10 de vialidad de Tepeaca, quienes harán la custodia de la imagen del Santo Niño Doctor.

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Con información de N+

JAPR