Rescatan a Perrito que Cayó al Fondo de una Barranca de Puebla Capital

La mañana de este jueves 11 de diciembre de 2025 rescatistas salvaron y resguardaron a un perro que cayó al fondo de una barranca en la colonia Vista Hermosa Álamos de la ciudad de Puebla.

El lomito fue resguardado por elementos de Protección Animal para valorar su estado de salud y garantizar su protección, además de esperar a que alguna persona lo reclame.

Rescatan a perro que cayó a barranca en la colonia Vista Hermosa Álamos de Puebla

La Dirección de Protección Civil Municipal y Gestión de Riesgos de Puebla, adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), recibió el reporte sobre la caída de un perrito a una barranca en la colonia Vista Hermosa Álamos.

Rescatistas se movilizaron hasta el sitio señalado e ingresaron al fondo del precipicio para poder sacar al animal. Tras subirlo, elementos de Protección Animal lo resguardaron a la espera de que sus dueños puedan reclamarlo.

De acuerdo con las imágenes compartidas por las autoridades en sus redes sociales, el lomito no sufrió lesiones de gravedad.

Combaten y controlan un incendio en un domicilio de Puebla capital

Elementos de Protección Civil Municipal de Puebla atendieron y controlaron un incendio en un domicilio de la capital poblana.

La Dirección adscrita a la SSC Puebla recibió una llamada de emergencia reportando el fuego y mandó a algunos de sus integrantes, quienes después de apagarlo realizaron labores para mitigar riesgos en la zona.

Cabe destacar que las autoridades no especificaron en ninguna de sus publicaciones en redes sociales la zona ni colonia donde ocurrió el siniestro.

