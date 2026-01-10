Rescatan a Dos Perros que Cayeron a un Pozo en una Junta Auxiliar de Puebla

La mañana de este sábado 10 de enero de 2026 dos perros fueron rescatados luego de caer en un pozo de 15 metros de profundidad en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, al sur de la ciudad de Puebla.

Mediante el uso de equipo y técnicas de rescate, ambos ejemplares fueron recuperados por las autoridades municipales de manera segura y entregados a su propietaria.

Rescatan a dos perros que cayeron en un pozo de San Francisco Totimehuacan, Puebla

Fue durante las primeras horas de este sábado que dos perros cayeron en un pozo de aproximadamente 15 metros de profundidad ubicado en San Francisco Totimehuacan, en la capital poblana.

La propietaria realizó una llamada de emergencia, siendo atendida por elementos de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos del municipio de Puebla en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades tuvieron que utilizar equipo y técnicas de rescate para que ambos ejemplares fueran recuperados de manera segura y entregados a su propietaria.

