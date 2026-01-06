Anuncian Folio Ganador del Sorteo de un Auto por el Pago Anual Anticipado de Agua 2026 en Puebla

Este martes 6 de enero a las 13:00 horas, se realizó el Sorteo Pago Anual Anticipado de Agua de Puebla 2026 para premiar a todos los usuarios que pagaron por adelantado un año de su servicio.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber de esta rifa, quién resultó ganador y la fecha en que se realizará el siguiente sorteo por parte de la empresa concesionaria del vital líquido en la zona conurbada de la entidad.

Noticia relacionada: Extienden Periodo de Pago Anual Anticipado de Agua en Puebla 2026: Beneficios y Fecha Límite

Sorteo Pago Anual Anticipado de Agua de Puebla 2026 ¿Quién ganó?

El sorteo se llevó a cabo el martes 6 de enero, a las 13:00 horas, en las instalaciones de Plaza del Sol Finanzas y se transmitió por Facebook Live en la cuenta de la compañía.

Resultó ganador el folio número 1,577,644, perteneciente al NIS 2437166, a nombre de la usuaria María Lilia Altagracia, con domicilio en la colonia Historiadores, quien realizó su Pago Anual en noviembre.

Luego de ser informada que fue la ganadora del sorteo de Agua de Puebla, la señora María Lilia afirmó que no lo podía creer, pero ahora está convencida que es una realidad, por lo que invitó a los usuarios a sumarse al Pago Anticipado.

Además de que estás tranquilo estando al corriente, aprovechas los beneficios de los meses de ahorro y contribuyes con Agua de Puebla a mejorar el servicio; ellos si cumplen realmente con sus sorteos, ahora lo compruebo.

Anuncian fecha para segundo Sorteo Pago Anual Anticipado de Agua de Puebla 2026

En su intervención el director comercial de Agua de Puebla, Gilberto Camarillo Gutiérrez, agradeció la lealtad y confianza de los 145 mil usuarios que realizaron su Pago Anual Anticipado en tan sólo tres meses del programa, de octubre a diciembre 2025, resultando esta año cifra récord comparado con los años anteriores.

Ajuste de Salario Mínimo en Enero 2026 en México

Camarillo Gutiérrez anunció que durante este mes de enero continuará el Pago Anual Anticipado aún con el beneficio de la tarifa vigente congelada del 2025 para todo el año 2026 y recibirán seis boletos para participar en la segunda rifa del próximo 4 de abril, donde se rifarán más de 60 premios como electrodomésticos, computadoras, celulares, laptops, scooters, etc.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ