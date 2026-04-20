Trasladan a "El Bukanas" y Seis de sus Cómplices al Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla

La tarde de este lunes 20 de abril de 2026 se dio a conocer que Roberto “N”, alias “El Bukanas” y seis de sus cómplices fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) del municipio poblano de Tepexi de Rodríguez.

Dicha movilización del presunto líder criminal que operaba en la entidad poblana y Veracruz contó con la supervisión de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla.

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Trasladaron a “El Bukanas” y seis cómplices al Cereso de Tepexi de Rodríguez, Puebla

Bajo un fuerte despliegue operativo, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizaron el traslado de Roberto “N”, alias “El Bukanas”, hacia el centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez.

Este dispositivo contempló el reforzamiento de la vigilancia mediante el uso de un helicóptero de la Policía Estatal, así como unidades blindadas terrestres, lo que permitió garantizar el control del operativo en todo momento.

Junto con Roberto “N”, alias “El Bukanas”, también fueron trasladados seis de sus cómplices: Saúl “N”, alias “El Fósil”; Efrén “N”, alias “El Marañón”, Juan Antonio “N”, alias “Charo”; Gerardo “N”, Juan Carlos “N”, y Favián “N”.

Cabe destacar que la movilización de los siete detenidos contó con la supervisión de la CDH Puebla sin que se reportara ningún incidente que pusiera en peligro sus derechos humanos.

Detienen a Roberto “N” alias “El Bukanas” en Chignahuapan, Puebla

El pasado 18 de abril fue detenido Roberto “N”, alias “El Bukanas”, considerado objetivo prioritario de autoridades federales y estatales, en el municipio poblano de Chignahuapan.

Detienen a "El Bukanas" junto con Más Integrantes del Grupo Delictivo que Lideraba en Puebla

El hoy detenido no es un objetivo reciente. Su historial delictivo se remonta a más de una década, cuando pasó de ser policía municipal en Veracruz a líder de una de las principales redes de robo de combustible en el centro del país.

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Con información de N+

GMAZ