Dos Hombres y una Mujer Roban Combi del Transporte Público con Pasajeros A Bordo en Tlaxcala

Una mujer y dos hombres fueron detenidos tras robar una combi, unidad de transporte público de la ruta Flecha Azul con todo y pasajeros en el municipio de Totolac, Tlaxcala.

La mañana del miércoles 18 de septiembre de 2025, luego del reporte al número 911, fuerzas policiales desplegaron el dispositivo de búsqueda para localizar el vehículo, luego que usuarios y el chofer fueron amagados con arma de fuego por tres sujetos.

Tres sujetos realizan el robo de la combi de la ruta Flecha Azul en Totolac, Tlaxcala

Los sujetos amenazaron al chofer y a los pasajeros con un arma de fuego, mientras la unidad pasaba por el municipio de Totolac, tomaron el control y escaparon con dirección a Huamantla. Kilómetros adelante, las víctimas fueron abandonadas a orilla de carretera y el conductor recibió varios golpes.

Diversas corporaciones y elementos de la Policía Estatal ubicaron la unidad sobre la carretera México - Veracruz a la altura del municipio de Tocatlán, siendo recuperada en dicho sitio.

Tres Detenidos por Robo de Combi del Transporte Público en Totolac Tlaxcala

Sin embargo fue hasta el municipio de Xaloztoc que pudieron detener a los presuntos delincuentes identificados como Juan Luis, José y Maricruz de 32, 32, y 51 años de edad respectivamente.

SESESP y SSC Tlaxcala encuentran combi del transporte público con cámaras de vigilancia

Fue a través de cámaras de vigilancia que tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) localizaron la combi de transporte público que fue robada con los pasajeros adentro en el municipio de Totolac.

Los uniformados también lograron ubicar la camioneta en la que se movían los asaltantes, misma que también estaría relacionada con otros delitos.

