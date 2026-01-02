Al Momento Protección Civil de Puebla Da Informe Preliminar por Severo Sismo en Guerrero

Protección Civil del Estado y Municipio de Puebla continúan con la supervisión del Palacio Municipal, así como de hospitales, edificios y lugares de mayor concurrencia, luego del sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero.

En la zona del Centro Histórico de la capital poblana, se lleva a cabo una inspección ocular para verificar que no existan personas lesionadas ni daños estructurales evidentes.

Evacúan el Centro Histórico de Puebla por sismo con epicentro en Guerrero

La Coordinación de Protección Civil en Puebla confirmó que en la entidad fue perceptible el severo sismo ocurrido la mañana de este viernes a las 7:58 horas. Al momento, se repora que las coordinaciones regionales no han reportado daños estructurales evidentes.

Mientras tanto, en la zona metropolitana continúa el despligue de revisión para descartar afectaciones. Las revisiones también se realizan desde el aire para detectar daños.

Se exhorta a la población a mantener la calma y mantenerse alertas ante posibles réplicas

En el municipios de Puebla como Cuautlancingo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las Direcciones de Protección Civil y Bomberos, realizaron la revisión en diversos inmuebles, unidades habitacionales e iglesias.

Mientras tanto en Tlaxcala, luego el sismo registrado en Guerrero, el C5i mantiene un monitoreo permanente en todo el estado e informaron que están recibiendo los reportes ciudadanos a través de la línea 9-1-1.

Los principales inmuebles fueron evacuados para la revisión de edificios, hospitales y unidades habitacionales.

Con información de N+

JAPR