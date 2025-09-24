Procesan a Integrante de Banda Delictiva por Quemar Material Electoral en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó este miércoles 24 de septiembre de 2025 que derivado de los actos de investigación realizados, se obtuvo la vinculación a proceso de Santiago “N”, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos electorales, ocurridos el 27 de mayo de 2024 en la colonia Valle Verde de la ciudad de Puebla.

Durante la audiencia para determinar su situación legal, se logró que la autoridad judicial determinara su vinculación a proceso, otorgando además prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Santiago “N” robó vehículo y quemó material electoral en colonia Valle Verde de Puebla

Se sabe que el hoy imputado en la colonia Valle Verde de Puebla Capital presuntamente se apoderó de un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color rojo, el cual era propiedad de un Capacitador del Instituto Electoral del Estado (IEE) y en cuyo interior se encontraban dos mil 85 boletas que serían utilizadas para las elecciones del 2 de junio del año pasado.

Como resultado de las indagatorias, se tuvo conocimiento que Santiago “N” quemó el material y la documentación electoral que sería entregada a los funcionarios de casilla, esto inmediatamente después de apoderarse del automóvil.

Derivado del análisis técnico, la FGE Puebla obtuvo datos de prueba contra el imputado, como presunto responsable de estos hechos, y por la obstaculización y robo del material electoral.

En un video difundido por N+ Puebla el pasado 24 de agosto de 2024 se puede observar el momento exacto en el que Santiago “N” abrió el automóvil con las boletas electorales en su interior y se lo robó en la colonia Valle Verde de Puebla.

Roban Tsuru con Más de 2 Mil Boletas Electorales en Puebla

De acuerdo con la FGE Puebla el hoy imputado pertenece a una banda delictiva dedicada al robo de vehículos en la capital poblana habiendo detenido a otros cuatro integrantes: Dulce Maleni “N”, Alberto “N”, José Luis “N” y Pablo Arturo “N”.

