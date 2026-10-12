Una Pipa de Agua Volcó al Interior de Parque Industrial de Puebla

Una pipa de agua terminó sobre uno de sus costados, luego de que el operador perdió el control al interior del Parque Industrial de La Resurrección en Puebla.

De acuerdo con primeros reportes el accidente ocurrió a la altura de la empresa Pintumex. El vehículo pesado provocó daños a por lo menos un automóvil que se encontraba estacionado en la zona.

La pipa de agua volcó sobre el Boulevard Autopista Puebla–Orizaba a la altura del kilómetro 129, con dirección al Parque Industrial La Resurrección.

Los cuerpos de emergencia realizaron labores de mitigación y control de riesgos debido al derrame de diésel y aceite sobre la carpeta asfáltica.

Derivado del percance no hubo personas lesionadas, solo daños materiales a la infraestructura urbana y vehículos que estaban estacionados.

Autoridades recomendaron a transportistas extremar precauciones al transitar.

Con información de Ana Celia Lara

JAPR