Accidentes

Una Pipa de Agua Volcó al Interior de Parque Industrial de Puebla

El vehiculo pesado provocó daños a por lo menos un automóvil que se encontraba estacionado

El accidente ocurrió a la altura de la empresa Pintumex.El accidente ocurrió a la altura de la empresa Pintumex. Foto: Héctor Rangel

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Una pipa de agua volcó en el Parque Industrial de Puebla, dañando un auto estacionado. Autoridades en el lugar recomiendan evitar la zona.

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