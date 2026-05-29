Volcadura de Tráiler Provoca Cierre de Circulación en Carretera Amozoc-Perote de Puebla

La unidad de carga quedó atravesada sobre la carpeta asfáltica por lo que las autoridades piden tomar vías alternas para evitar el embotellamiento.

Accidente Volcadura Tráiler Cierre Circulación Carretera Amozoc Perote PueblaFoto: X @GN_Carreteras

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Accidente en carretera Amozoc-Perote: tráiler volcado cierra circulación. Autoridades sugieren usar la vía Puebla-Xalapa. Más detalles en desarrollo.

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