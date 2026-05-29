Volcadura de Tráiler Provoca Cierre de Circulación en Carretera Amozoc-Perote de Puebla

La tarde de este jueves 28 de mayo de 2026 se registró un fuerte accidente sobre la carretera Amozoc-Perote a la altura del kilómetro 077+400 ubicado en el estado de Puebla.

Un tráiler que llevaba acoplada una caja seca terminó volcado sobre la carpeta asfáltica, provocando el cierre total de circulación sobre el tramo carretero, afectando a varios automovilistas que tenían que atravesar la zona.

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este jueves cuando un tráiler se volcó sobre la carretera Amozoc-Perote a la altura del kilómetro 077+400 en la entidad poblana.

Tráiler se vuelca sobre la carretera Amozoc-Perote de Puebla

El vehículo que llevaba acoplada una caja seca quedó atravesado sobre la carpeta asfáltica, provocando el cierre total de circulación sobre el tramo carretero.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras para abanderar el área del siniestro y brindar atención al conductor de la unidad de carga, del que se desconoce su estado de salud.

Cabe destacar que las autoridades recomiendan tomar como vía alterna la carretera Puebla-Xalapa para evitar embotellamientos en la zona.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 077+400, de la carretera Amozoc-Perote. Se orienta a la ciudadanía #Rutaalterna por la carretera Puebla-Xalapa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/PSCJaD8S5T — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 29, 2026

Conductor atropella a motociclista y se da a la fuga en San Miguel Xoxtla, Puebla

Vecinos del municipio poblano de San Miguel Xoxtla buscan al conductor de un automóvil compacto con placas de circulación xxs-511-b quien presuntamente estuvo involucrado en un accidente vial.

De acuerdo a testigos, el hombre arrolló a un motociclista en la carretera a Valquírico y tras dejarlo mal herido huyó del sitio. Una persona quien se dio cuenta de lo que había pasado comenzó a perseguir al responsable hasta darle alcance en el Periférico Ecológico a la altura del Bulevar Forjadores.

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Sin embargo, una camioneta llegó por el conductor, se subió y abandonó el automóvil. Ahora la familia afectada pide ayuda a la ciudadanía para que, en caso de reconocer el vehículo, ayuden a la localización del responsable.

Con información de N+

GMAZ