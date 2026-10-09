Estructura para Concierto de Feria Patronal Colapsa en Teziutlán, Puebla

Las fuertes lluvias y el viento provocaron el colapso de una estructura que sería utilizada para conciertos programados en la Feria Patronal de la comunidad de Atoluca.

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 14:00 horas de este viernes 9 de octubre de 2026 que ante las precipitaciones acompañadas de aire, el techo de lona colapsó sobre el escenario.

Cuerpos de emergencias llegaron al lugar de los hechos en Teziutlán, municipio de la Sierra Nororiental de Puebla para atender el incidente, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

La estructura colapsada iba a albergar este viernes las presentaciones de Black Power, Los Espinoza y Frecuencia Tropical como parte de las celebraciones de la Feria Patronal en honor a la Virgen del Rosario.

Cabe destacar que hasta el momento ni las autoridades auxiliares de Atoluca ni las municipales de Teziutlán se han pronunciado al respecto, por lo que se espera un informe detallado de lo ocurrido en las próximas horas.

Con información de N+

GMAZ