Accidentes

Estructura para Concierto de Feria Patronal Colapsa en Teziutlán, Puebla

El lugar donde se llevarían a cabo las presentaciones fue derribado por el viento y la lluvia en inmediaciones de la comunidad de Atoluca

Estructura Concierto Colapsada Feria Patronal Atoluca Teziutlán Sierra Nororiental PueblaTres grupos se presentarían en el escenario que fue derribado. Foto: Facebook A Tiempo Noticias

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La Feria Patronal de Atoluca sufre un revés: el escenario para Black Power y otros artistas colapsó por el clima. Autoridades aún no se pronuncian sobre el incidente.

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