Rescatan a Hombre que Cayó en Barranca de 10 Metros en la Ciudad de Puebla

Un hombre protagonizó un fuerte accidente luego de que cayó en una barranca de aproximadamente 10 metros de altura ubicada en inmediaciones de la colonia Rural 6 de Junio de la ciudad de Puebla.

Al lugar del incidente, en la intersección de la calle Adolfo Ruiz Cortines y el boulevard Las Torres llegaron cuerpos de emergencias para ayudar a salir al sujeto.

Fueron elementos de Protección Civil Municipal, en coordinación con Bomberos del Estado y Protección Civil Estatal, quienes realizaron el rescate del hombre quien resultó lesionado tras la caída.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla informó que paramédicos brindaron atención al lesionado y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

En otro caso, este mismo lunes 12 de octubre de 2026 se reportó el choque entre un automóvil y una motocicleta en la calle 26 sur y la avenida Juan de Palafox y Mendoza de la ciudad de Puebla.

Elementos de Protección Civil Estatal informaron que se valoró a los ocupantes de ambas unidades. Ambos resultaron con golpes y recibieron atención prehospitalaria, sin requerir traslado.

Con información de N+

GMAZ