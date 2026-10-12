Accidentes

Rescatan a Hombre que Cayó en Barranca de 10 Metros en la Ciudad de Puebla

El incidente ocurrió a la altura de la intersección de la calle Adolfo Ruiz Cortines y el boulevard Las Torres en la colonia Rural 6 de Junio

Rescate Hombre Caída Barranca 10 Metros Boulevard Las Torres Colonia Rural 6 de Junio PueblaEl accidente ocurrió en la colonia Rural 6 de Junio de la capital poblana. Foto: X @SSC_Pue

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Un hombre fue rescatado tras caer en una barranca de 10 metros en Puebla. Protección Civil y Bomberos del Estado acudieron al lugar. Infórmate aquí.

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