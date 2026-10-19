Grupo Armado Asalta Tienda de Celulares de Alta Gama en Plaza Comercial de Puebla

Momentos de temor se vivieron en la Plaza Vía San Ángel, en San Andrés Cholula, donde un grupo armado asaltó una tienda de gadgets y sometió a sus trabajadores para robar equipos electrónicos.

El atraco ocurrió el sábado 17 de octubre, alrededor de las ocho y media de la noche, cuando el establecimiento se preparaba para cerrar.

De acuerdo con los reportes del caso, cinco hombres y dos mujeres, armados, habrían sustraído 20 teléfonos y 10 tabletas, con un valor estimado superior a los 640 mil pesos.

El temor se extendió a los negocios aledaños en donde clientes y trabajadores se tiraron al suelo para ponerse a salvo ante el riesgo de un ataque.

En un video que circula en redes sociales se observa a varias personas sentadas y agachadas en el piso, mientras esperan instrucciones para confirmar que el peligro ha pasado.

Luego del reporte, policías municipales desplegaron un operativo y localizaron un vehículo que podría estar relacionado con el atraco, sin embargo, no han habido detenidos por el caso.

Por otro lado, cinco sujetos asaltaron a un despachador de gasolinera en San Pedro Cholula en Puebla.

Un video que circula en redes sociales exhibe el momento en que cinco sujetos, a bordo de dos motocicletas, asaltan a un despachador de gasolina en San Diego Cuachayotla.

En las imágenes se observa cómo los presuntos delincuentes abordan directamente al trabajador, mientras un automóvil rojo que cargaba combustible sale huyendo del lugar y, en su escape, incluso arrastra la manguera de despacho.

Tras despojar de sus pertenencias al empleado, los cinco sujetos escapan en las dos motocicletas con rumbo desconocido.

Vecinos y despachadores advierten que los atracos en esta gasolinera son cada vez más frecuentes, por lo que exigen mayor vigilancia y rondines policiacos, principalmente durante la noche.

Con información de N+

MCS