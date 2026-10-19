Seguridad

Grupo Armado Asalta Tienda de Celulares de Alta Gama en Plaza Comercial de Puebla

Cinco hombres y dos mujeres amagaron a los presentes para robar dispositivos electrónicos con un valor estimado superior a los 640 mil pesos

Asalto y robo de celulares en Plaza Vía San Ángel de Puebla.Asalto en tienda de celulares en Plaza Vía San Ángel de Puebla. Foto: X @moviendoideas

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Siete personas armadas roban 20 celulares y 10 tabletas con un valor estimado de 640 mil pesos; autoridades buscan a los responsables

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