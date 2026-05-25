Un Hombre Fue Asesinado a Balazos durante la Noche en Puebla

Vecinos reportaron a los números de emergencia haber escuchado una serie de detonaciones de arma de fuego.

El hombre fue atacado en vía públicaFoto: SSC Puebla

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Vecinos reportaron a los números de emergencia haber escuchado una serie de detonaciones de arma de fuego.

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