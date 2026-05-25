Un Hombre Fue Asesinado a Balazos durante la Noche en Puebla

​La noche del sábado 23 de mayo un hombre perdió la vida tras ser atacado con disparos de arma de fuego sobre la calle 88 Poniente, en la colonia Revolución Mexicana, al norte de la ciudad de Puebla.

Foto: SSC Puebla

De acuerdo con primeros reportes, vecinos escucharon una serie de detonaciones, y avisaron a las autoridades que una persona ya no contaba con signos vitales.

Investigan homicidio en la Colonia Revolución Mexicana

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana, y acordonaron el sitio para recabar indicios y comenzar con las indagatorias.

Más tarde arribó personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento del cuerpo, y agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para realizar la investigación correspondiente.

Al momento se desconoce la identidad y características de la víctima, así como el móvil del ataque directo con arma de fuego en la Colonia Revolución Mexicana.

Con información de N+

JAPR