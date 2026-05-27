Posponen Audiencia de Marilyn Cote en Puebla por Supuestas Complicaciones de Salud

La sesión estaba programada para hoy 26 de mayo, pero no se llevó a cabo debido al síndrome de abstinencia al clonazepam de la falsa psiquiatra.

La mujer suplantó profesión y recetó medicamentos sin licencia.Foto: Archivo N+

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Audiencia de Marilyn Cote en Puebla pospuesta por síndrome de abstinencia al clonazepam. La falsa psiquiatra enfrenta 9 procesos penales.

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