Posponen Audiencia de Marilyn Cote en Puebla por Supuestas Complicaciones de Salud

La falsa psiquiatra Marilyn Cote volvió a dar de qué hablar luego de ser diferidas las audiencias relacionadas con los nueve procesos penales que enfrenta en Puebla y Cholula.

De acuerdo con información del Poder Judicial, la audiencia programada para el 26 de mayo fue reprogramada debido a que presuntamente la imputada presentó complicaciones relacionadas con un síndrome de abstinencia al clonazepam.

Difieren audiencias del caso Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla

Trascendió que la defensa de Marilyn Cote buscaba solicitar la suspensión condicional de los procesos para iniciar posibles acuerdos o mediaciones con las víctimas, sin embargo, la audiencia fue aplazada hasta el próximo 8 de junio a las 2 de la tarde.

Además, otras dos audiencias intermedias relacionadas con los expedientes abiertos en su contra también fueron pospuestas y ahora se realizarán el 13 de julio.

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Reportan malestar de salud de Marilyn Cote, la mujer acusada por suplantar profesión

De acuerdo con reportes extraoficiales, la mujer habría sufrido una crisis luego de un ajuste en la dosis del medicamento que recibía mientras permanece internada en un centro penitenciario.

Aunque el pasado 25 de mayo participó sin complicaciones en una audiencia virtual, este martes reportó mal estar físico presuntamente relacionado con la falta del medicamento.

Está bajo observación médica y su estado de salud es estable. La mujer enfrenta diversas acusaciones tras ser señalada por presuntamente hacerse pasar por psiquiatra y ofrecer servicios médicos.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR