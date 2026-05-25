Detienen a Dos Presuntos Asaltantes en Autopista Siglo XXI de Puebla; Uno Es Menor de Edad

A los sujetos arrestados durante un operativo en el municipio poblano de Cohuecan les decomisaron dos armas de fuego tipo pistola y cartuchos útiles.

Detenidos Juan Manuel N Adolescente Asaltantes Autopista Siglo XXI Cohuecan PueblaFoto: X @SSPGobPue

Destacado

Operativo en San Andrés Ahuatelco: Detienen a dos por asaltos en la autopista Siglo XXI. Se incautaron armas de fuego. Infórmate sobre el suceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+