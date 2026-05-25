Detienen a Dos Presuntos Asaltantes en Autopista Siglo XXI de Puebla; Uno Es Menor de Edad

Este domingo 24 de mayo de 2026 fueron detenidos Juan Manuel “N” de 26 años de edad y un menor de edad de 15 años por presuntamente cometer asaltos en la autopista Siglo XXI de Puebla.

Los arrestos se realizaron durante un operativo realizado en la comunidad de San Andrés Ahuatelco, perteneciente al municipio poblano de Cohuecan, donde además les decomisaron dos armas de fuego.

Detienen a Juan Manuel “N” y un menor de edad por asaltos en la autopista Siglo XXI de Puebla

Este 24 de mayo, derivado de un operativo interinstitucional, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos hombres, entre ellos un menor de edad, presuntamente dedicados a asaltos en la autopista Siglo XXI.

La intervención conjunta de elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal de Cohuecan permitió la detención de Juan Manuel “N”, de 26 años y un adolescente de 15 años, en la localidad de San Andrés Ahuatelco.

Entre las pertenencias de los probables responsables, se hallaron dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y 38 súper, además de cartuchos útiles. Conforme a protocolo, ambas personas quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para profundizar con las investigaciones.

Detienen a presunto narcomenudista durante cateo en Huaquechula, Puebla

Con trabajos de investigación de campo y gabinete, agentes investigadores identificaron dos domicilios utilizados como puntos de distribución y comercialización de narcóticos, por lo que se solicitaron las órdenes judiciales correspondientes en la "Refaccionaria Torres", en el municipio poblano de Huaquechula.

El pasado 20 de mayo se ejecutó el primer cateo en un inmueble ubicado sobre la calle 10 Norte, sin número visible, se logró la detención de Luciano "N", además del aseguramiento de 37 bolsas tipo ziploc con sustancia con características similares al cristal, 20 envoltorios con hierba seca con características de marihuana, una báscula gramera y 200 pesos en efectivo.

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La segunda intervención se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle 6 Norte, sin número visible, también en la localidad de Cacaloxuchitl, fueron aseguradas 34 bolsas tipo ziploc con sustancia con características similares al cristal.

Con información de N+

GMAZ