Sujeto Hiere con Arma Blanca a su Expareja en Parque de Tehuacán, Puebla

Policías municipales acudieron al domicilio de la víctima donde le brindaron asesoría jurídica para que procediera legalmente contra su agresor.

Mujer Lesionada con Arma Blanca por Expareja en Parque Juárez Tehuacán PueblaFoto: Tehuacán Seguridad Pública

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En Tehuacán, una mujer fue atacada por su expareja con un arma blanca frente a su hija. La policía implementa medidas de seguridad. Infórmate sobre los detalles.

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