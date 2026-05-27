Sujeto Hiere con Arma Blanca a su Expareja en Parque de Tehuacán, Puebla

Las autoridades municipales de Tehuacán activaron protocolos de atención y protección para salvaguardar a una joven quien presuntamente fue agredida con un arma blanca por su expareja, luego que el caso fuera denunciado en redes sociales.

Personal de la Coordinación de Atención a Víctimas del Delito acudió al domicilio de la mujer para brindarle apoyo, asesoría jurídica y atención psicológica, además de implementar medidas preventivas para garantizar su seguridad.

Mujer fue agredida por su expareja en Parque Juárez de Tehuacán, Puebla

De acuerdo con el testimonio de la afectada, el ataque más reciente ocurrió el pasado 23 de mayo en inmediaciones del parque Juárez, donde su expareja, identificado como Fernando “N”, presuntamente la interceptó e hirió con un objeto punzocortante frente a su hija menor de edad.

La víctima resultó lesionada en la mano y el tórax, por lo que fue trasladada de urgencia a una clínica del IMSS-Bienestar en la demarcación para recibir atención médica.

Policía Municipal de Tehuacán brinda atención a mujer agredida en Parque Juárez

Los policías municipales de Tehuacán le explicaron a la víctima el uso de un botón de emergencia vinculado a una aplicación móvil, el cual fue probado en tiempo real en coordinación con el C5.

Las autoridades municipales informaron que la víctima ya cuenta con medidas de protección emitidas por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), instancia que mantiene abierta la carpeta de investigación y da seguimiento al caso.

La joven realizó la denuncia correspondiente por presuntos actos de acoso, amenazas y violencia por parte de su expareja contra ella.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ