Encuentran un Sembradío de Marihuana de Dos Metros de Altura en Tumba de Panteón en Puebla

Este viernes 26 de septiembre de 2025 en el panteón ubicado en la colonia Guadalupe Hidalgo de la ciudad de Puebla fue localizado un sembradío de marihuana.

Elementos policiales acudieron a resguardar la zona para después destruir las plantas y levantar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

El sembradío estaba ubicado en una de las tumbas y medía cerca de dos metros de altura, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para retirarla.

Hasta el momento las autoridades desconocen si alguien sembró el matorral o creció cuando personas quienes la consumen la tiraron.

Además del hallazgo, existen reportes que por las noches hay mucho escándalo por personas ajenas al campo santo, pudiendo ser una de ellas la causante del plantío.

Autoridades llegaron al panteón de la colonia Guadalupe Hidalgo para destruir las plantas de marihuana. Foto: Cristóbal Lobato | N+

El pasado 29 de agosto fueron destruídos más de 100 kilogramos de marihuana, cocaína, metanfetamina, psilocina entre otros narcóticos por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fueron incinerados 171 kilos de marihuana, 6.7 kilos de cocaína, 1.9 kilos de clorhidrato de metanfetamina, 2 kilos de psilocina, por mencionar los de mayor gramaje, además, se destruyeron 213 pastillas y 201 objetos de delito.

La incineración se llevó a cabo con apoyo de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Puebla, la Policía Federal Ministerial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), además de Protección Civil y Bomberos.

