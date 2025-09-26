Encuentran un Sembradío de Marihuana de Dos Metros de Altura en Tumba de Panteón en Puebla
N+
Las plantas de marihuana de aproximadamente dos metros de altura fue hallada en una tumba en el panteón de la colonia Guadalupe Hidalgo en Puebla.
COMPARTE:
Este viernes 26 de septiembre de 2025 en el panteón ubicado en la colonia Guadalupe Hidalgo de la ciudad de Puebla fue localizado un sembradío de marihuana.
Elementos policiales acudieron a resguardar la zona para después destruir las plantas y levantar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
Noticia relacionada: Descubren Presunto Plantío de Marihuana en Ejido de Puebla
Investigan hallazgo de planta de marihuana entre tumbas del panteón de la colonia Guadalupe Hidalgo, Puebla
El sembradío estaba ubicado en una de las tumbas y medía cerca de dos metros de altura, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para retirarla.
Hasta el momento las autoridades desconocen si alguien sembró el matorral o creció cuando personas quienes la consumen la tiraron.
Además del hallazgo, existen reportes que por las noches hay mucho escándalo por personas ajenas al campo santo, pudiendo ser una de ellas la causante del plantío.
FGR quema más de 100 kilogramos de marihuana y otros narcóticos en Puebla
El pasado 29 de agosto fueron destruídos más de 100 kilogramos de marihuana, cocaína, metanfetamina, psilocina entre otros narcóticos por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Fueron incinerados 171 kilos de marihuana, 6.7 kilos de cocaína, 1.9 kilos de clorhidrato de metanfetamina, 2 kilos de psilocina, por mencionar los de mayor gramaje, además, se destruyeron 213 pastillas y 201 objetos de delito.
La incineración se llevó a cabo con apoyo de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Puebla, la Policía Federal Ministerial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), además de Protección Civil y Bomberos.
Historias recomendadas:
- Detienen a Hombre con 65 Kilos de Presunta Marihuana en Puebla
- En Acciones Distintas Detienen a Dos Sujetos en Posesión de Drogas en Puebla
- Catean Cuatro Bares y Detienen a 69 Personas en Puebla por Presunto Comercio de Drogas
Con información de Cristóbal Lobato
GMAZ