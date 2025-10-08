Lluvias Provocan Socavón y Derrumbes en Carreteras Serranas de Puebla

Las fuertes lluvias que cayeron en los últimos días en territorio poblano afectó las carreteras del estado, especialmente las que se encuentran en la Sierra Norte de Puebla.

Un socavón y un deslizamiento de ladera fueron los causantes de que algunos tramos carreteros se vieran bloqueados y que elementos de Protección Civil del estado de Puebla se pusieran “manos a la obra” para arreglarlos.

Se forma socavón en carretera Cuetzalan-Mazaltepec a la altura de Tlatlauquitepec, Puebla

Las precipitaciones caídas de forma constante originaron la formación de un socavón del tamaño de un carril en la carretera Cuetzalan-Mazaltepec a la altura del municipio de Tlatlauquitepec.

Elementos de Protección Civil llegaron al lugar y acordonaron el área afectada para evitar accidentes automovilísticos. Posteriormente se iniciarán los trabajos de reparación, se sugiere a la población tomar como ruta alterna el camino alterno a la localidad de Xalpanzingo.

Reportan deslizamiento de ladera y caída de un árbol en Mazacoatlán, Zihuateutla, Puebla

Este mismo miércoles Protección Civil también informó sobre un deslizamiento de ladera y la caída de un árbol en el camino de la localidad de Mazacoatlán, perteneciente al municipio de Zihuateutla en la región de Huauchinango.

Las autoridades indicaron que se habilitó un carril para permitir el paso seguro de vehículos, esto tras retirar manualmente parte del material y delimitar el área con cinta de precaución, debido al reblandecimiento del terreno y la continuidad de las lluvias.

Fuertes Lluvias Provocan Derrumbe en Carretera Naupan de Sierra Norte de Puebla

En ambos casos, se recomendó a los conductores que tengan que transitar por las zonas afectadas a hacerlo con cuidado para evitar tragedias.

