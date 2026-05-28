Bloquean la Circulación Vehicular en Circuito Juan Pablo II de la Ciudad de Puebla

Un grupo de personas impide el paso vehicular en la vialidad a la altura de la colonia Jardines de San Manuel a manera de protesta.

Bloqueo Manifestación Agua de Puebla Circuito Juan Pablo II Colonia Jardines de San ManuelFoto: X @SicomNoticias_

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Tráfico detenido en Circuito Juan Pablo II, Puebla. Vecinos de varias colonias protestan frente a Agua de Puebla para Todos. Sigue la información en desarrollo.

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