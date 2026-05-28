Bloquean la Circulación Vehicular en Circuito Juan Pablo II de la Ciudad de Puebla

La tarde de este jueves 28 de mayo de 2026 un grupo de personas bloqueó el paso vehicular del Circuito Juan Pablo II, a la altura de la colonia Jardines de San Manuel en la ciudad de Puebla.

El cierre fue realizado a manera de protesta por habitantes de cinco colonias de la capital poblana, entre la avenida 24 Sur, y calle Río Suchiate a la altura de la empresa Agua de Puebla para Todos.

Vecinos del sur de la ciudad de Puebla bloquean el Circuito Juan Pablo II

Fue aproximadamente a las 14:00 horas de este jueves cuando un grupo de personas a manera de manifestación cerraron el paso vehicular del Circuito Juan Pablo II en la colonia Jardines de San Manuel en Puebla capital.

Dicho cierre fue realizado a la altura de las oficinas de la empresa Agua de Puebla para Todos por vecinos de las colonias Manuel Hernández, Azteca, Vladimir, alrededores de San Francisco Totimehuacan y Barrio del Niño Jesús.

En dicha vialidad, entre la avenida 24 Sur y la calle Río Suchiate se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana, brindando indicaciones a automovilistas para tomar vías alternas y así evitar incidentes.

Hombre muere atropellado por un tren en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la muerte de un hombre que fue arrollado por un tren en la colonia Santo Domingo perteneciente al municipio de Tehuacán.

La FGE Puebla y el Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el levantamiento del cadáver y dieron inicio a las indagatorias para esclarecer este hecho y deslindar responsabilidades. Cabe destacar que en el lugar ya no se encontraba el ferrocarril.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caos en la Autopista México-Puebla por Choque de Cuatro Automóviles y una Motocicleta

Hasta el momento no se han dado detalles sobre la identidad de la víctima, ni el motivo por el que no se habría quitado de las vías cuando pasó la locomotora.

Con información de N+

GMAZ