Suspenden a Estudiante que Golpeó a Guardia de Seguridad en Puebla

La noche del martes 28 de noviembre se hizo viral un video donde se aprecia a un joven descendiendo de su automóvil para enfrentar a un guardia de seguridad en una caseta ubicada en Lomas de Angelópolis I en Puebla.

El menor de edad, identificado como Patricio, estudia en una reconocida preparatoria de la metrópolis. Ante la difusión de los hechos, la institución lanzó un comunicado sobre las acciones que sufrirá el implicado como consecuencias de sus actos.

De igual forma, el Gobernador de Puebla, Sergio Salomón, proclamó su postura vía X ante el caso y condenó el acto que consideró clasismo.

Condeno la brecha elitista que separa a uno de otros por su condición social, racial, de credo, condición física o preferencias.

Asimismo, instó a los involucrados a realizar las denuncias correspondientes y exhortó a la Fiscalía de Puebla a realizar las investigaciones correspondientes para que haya justicia y se siente un precedente.

En el video de las cámaras de vigilancia al interior de la caseta, aunque no tienen audio, se aprecia el momento en el residente del fraccionamiento se baja muy molesto de su automóvil y se dirige al chico y comienza a golpearlo.

En las imágenes se aprecia cómo el joven agredido no puede defenderse ante la brutal golpiza y en el instante en el que se aproxima otro auto para ingresar al fraccionamiento el mirrey lo suelta, junta las manos y le pide a la residente: “Por favor, no me grabes”.

