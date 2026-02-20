Suspenden Clases en Puebla por Frente Frío 36: Lista de Municipios Donde No Habrá Actividades

Se pronostica que la llegada del Frente Frío número 36 al estado de Puebla, podrá generar fuertes lluvias, así como descenso de las temperaturas en los municipios de las Sierras Norte, Nororiental y Negra. Debido al fenómeno climático, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) determinó la suspensión de clases en 90 municipios de la zona.

La medida de prevención aplica para todas las escuelas de Educación Básica y Media Superior de la región para el próximo lunes 23 de febrero de 2026, derivado de la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

Lista de 90 municipios de Puebla donde no habrá clases por entrada de Frente Frío No. 36

Los municipios de la Sierra Norte son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Suspende SEP clases presenciales en escuelas de las Sierras Norte, Nororiental y Negra por pronóstico de lluvias

El objetivo de la suspensión es salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar, por lo que la instrucción es que docentes de los 90 municipios otorguen el servicio educativo a distancia, con ayuda de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

La indicación de la SEP aplica para todas las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria) donde se suspenden las clases el próximo lunes 23 de febrero de 2026.

Las autoridades exhortan a los habitantes de las Sierras Norte, Nororiental y Negra, a extremar precauciones ante posibles deslaves y caída de árboles. Durante las fuertes lluvias se recomienda no cruzar cauces de ríos o arroyos.

Con información de N+

JAPR