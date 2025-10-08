Suspenden Clases en Más de 5 Mil Escuelas de Puebla por Lluvias de Tormenta Tropical “Jerry”

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad de alumnos en las sierras Norte y Nororiental del estado de Puebla, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) anunció la suspensión de clases en las escuelas.

Las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical “Jerry” representan un riesgo para la población de los municipios de las sierras poblanas, por lo que se determinó suspender todas las actividades académicas presenciales en 5 mil 875 escuelas del estado.

Municipios de las sierras Norte y Nororiental donde se suspenden clases

La suspensión de clases en Puebla por la tormenta tropical “Jerry”, aplicará en los siguientes municipios de la Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Chiconcuautla, Chignahuapan, Coatepec, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla, Zongozotla.

Además, en municipios de la Sierra Noriental tampoco habrá clases este miércoles y jueves: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Avila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza, Zoquiapan.

Suspenden Clases en Puebla por Tormenta Tropical Jerry

¿Hasta cuándo se reanudan las clases en la sierra Norte y Nororiental de Puebla?

La SEP anunció que la medida de seguridad aplica para estudiantes de todos los niveles educativos, desde educación preescolar, hasta superior, y podrán tomar clases a distancia, con actividades en sus domicilios.

Dicha suspensión aplica para los días 8 y 9 de octubre, y se espera que a partir del viernes 10 de octubre, la comunidad estudiantil de las sierras poblanas se incorporen a las aulas, mientras las condiciones climáticas lo permitan.

Con información de la SEP

JAPR