Se Cancelan Clases en Más de 5 Mil Escuelas de Puebla el Próximo Lunes por Bajas Temperaturas

La Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció la suspensión de clases y de actividades escolares para proteger a la niñez y juventud en Puebla, luego de la advertencia de Protección Civil por el arribo del Frente Frío número 18, que traerá bajas temperaturas, ráfagas intensas y precipitaciones.

Este lunes 8 de diciembre no habrá actividades académicas en 5 mil 836 planteles de 64 municipios de las regiones Sierra Norte y Nororiental.

¿Cuántos Frentes Fríos se Esperan en Invierno en Puebla?

Más de 400 mil estudiantes en Puebla no tendrán clases este lunes 8 de diciembre

Para cuidar a toda la comunidad educativa, desde preescolar hasta nivel superior, se garantizará la enseñanza a distancia a más de 407 mil estudiantes, respaldados por más de 22 mil docentes, quienes implementarán tareas en casa, cuadernillos y actividades según cada grado.

Las autoridades estatales reafirman su compromiso con el derecho a la educación e invitan a la población de estas zonas a permanecer atenta a nuevas indicaciones ante posibles cambios climáticos.

Recomendaciones ante bajas temperaturas en Puebla

Las bajas temperaturas continuarán en el estado de Puebla debido a la temporada invernal, actualmente se esperan 53 Frentes Fríos que concluirán hasta marzo del 2026.

Ante ello, la Dirección de Gestión de Riesgos del Ayuntamiento de Puebla recomendó abrigarse bien, consumir alimentos en vitamina C y no prender anafres en lugares cerrados. Esto agregó el Dir. Rubén Borau.

Apenas estamos empezando la temporada de las frías. Yo veo primordialmente a partir del 15 de diciembre hasta finales de enero que es donde vamos a recibir más directamente estas masas de aire polar modifican, así se les llama hacia el Frente Frío es la parte frontal, que es la que trae 200 en cambios temperatura y choque con la humedad y a veces nos trae Bueno que no se ha traído muy pocas veces, nos ha traído lluvia en la zonas altas granizo.

Además, exhortó el uso de cubrebocas ya que esperan repuntes en enfermedades respiratorias debido a que continúan los contagios de virus que ponen en riesgo la salud. Esto agregó el Director de Gestión de Riesgos, Rubén Borau.

Sí es posible, empecemos usar otra vez las mascarillas y les voy a decir porque estamos teniendo ahorita un brote muy fuerte de influenza y de los tipos de virus que todos son básicamente de lo mismo, más aparte del Covid que ese ya va a ser cada año, entonces cuidemos de nuestra salud, mantengámonos, abrigados.

Asimismo, pidió estar atentos de los calentadores eléctricos, pues algún corto circuito podría generar un incendio.

