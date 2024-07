Por Intensas Lluvias, Suspenden Clases en Más de Mil Escuelas de Puebla

La mañana de este lunes 1 de julio el titular de la Secretaría de Educación Pública en Puebla, Jorge Estefan Chidiac, informó que debido a las condiciones climáticas se suspenden clases presenciales este lunes y martes en más de 1,600 escuelas.

Aclaró que durante dos días, se mantendrán a distancia los estudiantes de un total de 1,652 escuelas, de 43 municipios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.

Estos planteles educativos serán atendidos por las coordinaciones de Desarrollo Educativo de Huauchinango, Teziutlán, Zacapoaxtla, Zacatlán y Chignahuapan.

Debido a la depresión tropical Chris, durante las siguientes 48 horas suspenderán clases presenciales en planteles educativos que pudieran estar en riesgo.

Con el propósito de revisar las instalaciones educativas y no arriesgar a menores de edad, durante dos días miles de estudiantes no irán a la escuela, sin embargo, no estarán inactivos.

Sí habrá actividades académicas a distancia en Puebla

El titular de la SEP aclaró que habría clases a distancia, no por enlaces en tiempo real, sino a través de tareas a los alumnos con libros de texto, cuadernillos y proyectos.

Mientras tanto, autoridades en coordinación con Protección Civil harán una supervisión en zonas de riesgo, por presencia de instituciones educativas cerca de laderas con riesgo de deslaves, así como revisar a detalle las instalaciones para evitar filtraciones.

Dichas medidas se implementaron desde esta mañana para no poner en peligro el regreso a clases, y preservar la seguridad de los menores de edad y sus familias.

Con información de Julián Arturo Peña

JAPR