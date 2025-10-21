Tania Félix "N" excandidata suplente a una diputación local de Puebla, fue puesta en libertad del Centro de Justicia Penal de Agua Santa, pero minutos después fue nuevamente detenida por las autoridades.

Durante la audiencia, que concluyó poco después de las 2:00 de la tarde del 20 de octubre, la defensa presentó el amparo concedido por un Juez Federal, lo que le permitió obtener el cambio de medida cautelar y enfrentar el proceso en libertad.

Sin embargo, la libertad le duró apenas unos minutos pues al salir, Tania "N" de 33 años de edad, fue reaprehendida por agentes ministeriales por la probable responsabilidad del delito de homicidio en el estado de Puebla.

Detienen a Tania Félix "N" por presunto homicidio de dos personas en San Martín Texmelcuan, Puebla

El momento fue documentado por su hermana Aurora "N", quien captó el instante exacto en que la volvieron a detener; Durante el video la hoy detenida mencionó que ella ya sabía desde el día sábado que sería detenida nuevamente, esto mencionó.

Desde el sábado me informaron que iban a volver a detenerme otra vez, y que esta vez iban a girar una orden de aprehensión(...) que precisamente pretenden tratar de inventarme otro tipo de delito.

Justo cuando termina de decir esas palabras, los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) acompañados de la Guardia Nacional, le entregaron un oficio y posteriormente llevaron acabo la orden de aprehensión.

Horas más tarde, a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la detención e informó que, en cumplimiento a un mandamiento del Juez de Control, fue aprehendida como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de dos personas en el municipio de San Martín Texmelucan.

Ficha de detención de Tania Félix "N" en Puebla. Foto: Gobierno de México

Hasta el momento, la dependencia no ha brindado más detalles sobre el caso, mientras que familiares de la detenida insisten en que su detención fue irregular y exigen proceso transparente y justo.

Por ahora, Tania "N" permanece bajo resguardo de las autoridades, a la espera de la nueva audiencia que definirá su situación jurídica, cabe destacar que anteriormente fue puesta en libertad por falta de pruebas.

¿Quién es Tania Félix "N" y por qué había sido detenida anteriormente?

Tania Félix "N" había sido detenida por primera vez en mayo de 2024 en la colonia Tres Cruces de Puebla, la Secretaría de Marina había realizado un operativo en su inmueble en donde localizaron armas de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo.

Detenida Tania "N." Candidata Suplente del PRI en Puebla

La mujer fue aprehendida junto a otras seis personas, y continúo su proceso legal en prisión por delitos contra la salud y portación de armas.

La hoy detenida originaria de Santa Rita Tlahuapan había tenido una carrera política importante y antes de su detención estaba peleando por la candidatura a diputada suplente por el PRI en la colonia Tres Cruces de Puebla.

Con información de Franco Arteaga

