Tania "N" Intenta Manipular Opinión Pública para Salir de Prisión: SSP Puebla

Este lunes 13 de abril de 2026 la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla dio a conocer que Tania “N”, excandidata suplente a diputada local, busca cambiar sus medidas cautelares y salir de prisión.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, la política detenida en 2024 intenta manipular la opinión pública desde redes sociales inventando presuntos abusos inexistentes.

Tania “N” intenta cambiar medidas cautelares y salir de prisión: SSP Puebla

Sánchez González aseguró que Tania “N” utiliza las redes sociales para intentar manipular a la opinión pública, al denunciar presuntos maltratos en el penal femenil de Ciudad Serdán.

Sin embargo, el Vicealmirante descartó que existan abusos o irregularidades dentro del centro penitenciario y señaló que estas acusaciones por parte de ella formarían parte de una estrategia para modificar sus medidas cautelares.

Por último, el titular de la SSP Puebla dijo que el reclusorio ubicado en dicho municipio poblano es el mejor evaluado de la entidad descartando irregularidades en el sitio.

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Reaprehenden a Tania “N” a minutos de haber obtenido su libertad en Puebla

El pasado 20 de octubre, Tania "N" fue puesta en libertad del Centro de Justicia Penal de la colonia Agua Santa, pero minutos después fue nuevamente detenida por las autoridades.

Durante la audiencia, que concluyó poco después de las 2:00 de la tarde, la defensa presentó el amparo concedido por un Juez Federal, lo que le permitió obtener el cambio de medida cautelar y enfrentar el proceso en libertad.

Sin embargo, la felicidad le duró apenas unos minutos pues al salir, la política fue reaprehendida por agentes ministeriales por la probable responsabilidad del delito de homicidio en el estado de Puebla.

Así Detuvieron por Segunda Vez a la Exdiputada Tania "N" en Puebla

Tania "N" había sido detenida por primera vez en mayo de 2024 en la colonia Tres Cruces de Puebla, la Secretaría de Marina (Semar) había realizado un operativo en un inmueble en donde localizaron armas de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo.

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Con información de Genaro Zepeda

GMAZ