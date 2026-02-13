Fijan Tarifas 2026 para el Servicio de Grúas y Corralón en Puebla ¿Cuánto Costará el Arrastre?

Este viernes 13 de febrero de 2026 la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del Gobierno del Estado de Puebla dio a conocer las Tarifas Fijas Máximas del servicio de arrastre de grúa y corralón en la entidad.

En N+ Puebla te daremos todos los detalles sobre estos costos; los precios por tipo de grúa y la tarifa por día en el corralón por tipo de vehículo autorizados por la dependencia antes mencionada.

Tarifas Fijas Máximas 2026 de arrastre por grúa en Puebla

Primero, hay que dejar en claro que existen dos clasificaciones de grúas, tipo pluma y tipo plataforma, mismas que aún así se dividen de acuerdo a su capacidad de kilogramos de arrastre y por cantidad de vehículos que pueden arrastrar.

Las grúas tipo pluma solo pueden arrastrar un vehículo y se dividen de la siguiente manera: Tipo A con una capacidad de arrastre de hasta dos mil 500 kilogramos, Tipo B de hasta cuatro mil 500 kilogramos, Tipo C hasta ocho mil 500 kilogramos y Tipo D con capacidad de hasta 26 mil kilogramos.

En las grúas tipo plataforma se dividen de la siguiente manera: Tipo A con capacidad de arrastrar a dos vehículos con un peso máximo de dos mil 200 kilogramos, Tipo B hasta tres vehículos con un peso máximo de cuatro mil 500 kilogramos, Tipo C hasta cuatro vehículos con un peso máximo de 10 mil kilogramos y Tipo D hasta cuatro vehículos con un peso máximo de 15 mil kilogramos.

Los precios máximos por arrastre es de acuerdo al tipo de grúa y a si es por hecho delictivo o por maniobra de salvamento, quedando de la siguiente manera:

Por hecho delictivo, la grúa tipo A tiene un precio máximo de $7,261.49 pesos, la tipo B de $9326.15 pesos, tipo C de $10,370.20 pesos, tipo D será de $15,555.31 pesos mientras que el arrastre de motocicleta tendrá una tarifa máxima de $4668.94 pesos.

Por maniobra de salvamento, la grúa tipo A costará un máximo de $4146.91 pesos, la tipo B de $6217.43 pesos, tipo C de $10,370.20 pesos, mientras que de la tipo D será de $21,772.74 pesos.

Tarifas Fijas Máximas 2026 del servicio de corralón en Puebla

El precio máximo por día del servicio de depósito en corralones del estado de Puebla se divide por el tipo de vehículo, quedando de la siguiente manera:

Para las bicicletas quedará en $20.65 pesos por día, motocicletas igualmente en $20.65. automóviles $65.93, camionetas $74.14, camiones $146.64 y convertidores en $76.25 pesos.

Regulación de Empresas de Grúas y Corralones en Puebla

Para los tractores agrícolas quedará en $123.41 pesos por día, tractocamiones igualmente en $123.41, autobuses, remolques y semirremolques en $144.06, tractocamiones con semirremolque $164.23, mientras que tractocamiones con doble semirremolque en $279.08 pesos.

