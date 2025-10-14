Tres Municipios de la Sierra Norte de Puebla Permancen Incomunicados tras Fuertes Lluvias

En la rueda de prensa del Gobierno de Puebla de este martes 14 de octubre de 2025, autoridades comentaron que los municipios de Tlaxco, Pahuatlán y Tlacuilotepec siguen incomunicados y sin energía eléctrica.

El gobernador Alejandro Armenta declaró al respecto que en esos lugares es necesario abrir caminos, aunque los habitantes reciben apoyo vía aérea.

Esos tres municipios no significa que estén sin apoyo tenemos seis aeronaves de la sedena marina y las propias que están haciendo puentes aéreos entonces están llevando despensas miles de despensas.

Noticia relacionada: Voces de Damnificados en Puebla; Perdieron sus Hogares en Minutos tras la Tormenta "Jerry"

Habilitan dos centros de acopio más en Puebla para ayudar a damnificados de la Sierra Norte

Por los trabajos de limpieza en la zona devastada, urgen camiones de volteo y retroexcavadoras además botas, palas, picos agua, despensas, entre otras herramientas y víveres.

Por ello, habilitaron dos centros de acopio más en la explanada del Centro Integral de Servicios (CIS) de la Vía Atlixcáyotl y Casa Aguayo. Además, el mandatario estatal negó actos delictivos como saqueos en la contingencia.

No minimizamos, tan es así que la guardia y las policías están apoyando (...) Hay que estar ahí para presenciar qué se pueden llevar.

Apoya Gobierno de Puebla a familiares de fallecidos en la Sierra Norte

Por último, Armenta Mier aseguró que han apoyado a los familiares de los fallecidos y se seguirá haciéndolo.

Qué se les está apoyando en todos los temas funerarios, si hay hijos becas, si hay familiares proyectos productivos, si se destruyó su vivienda desde el Gobierno del Estado les vamos a reponer su vivienda.

Tlaxco, Pahuatlán y Tlacuilotepec Están Incomunicados en la Sierra Norte de Puebla

En Puebla los decesos a causa de las intensas lluvias se mantienen en 13; sin embargo, el número de personas no localizadas aumentó a nueve, cuya búsqueda se realiza con apoyo de drones y caninos.

Historias recomendadas:

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ