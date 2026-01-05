Trasladan de Emergencia por Helicóptero a Mujer por Complicaciones del Embarazo en Puebla

Un helicóptero el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas de Puebla (SUMA) brindó cuidados durante la transportación a la capital poblana, de una mujer originaria de Huauchinango, por complicaciones en el embarazo.

La paciente embarazada fue trasladada de manera urgente en una ambulancia aérea, para recibir atención médica especializada, debido a que presentó complicaciones obstétricas durante el último trimestre de la gestación.

Paciente embarazada de Huauchinango fue atendida de emergencia con traslado médico aéreo

Se trata de una joven de 25 años de edad, con 35.2 semanas de embarazo, quien debido a la complejidad del cuadro clínico, requirió el traslado urgente desde el Hospital General de Huauchinango al Hospital General del Sur de la capital poblana.

Posteriormente la paciente fue trasladada al Hospital de la Mujer, conforme a los protocolos establecidos para la atención de casos de alta complejidad obstétrica.

Noticia relacionada: Nació una Bebé en una Ambulancia de Huaquechula, Puebla

Mujer da a aluz en una ambulancia en Puebla: No sabía que estaba embarazada

En el año 2023, Técnicos en Urgencias Médicas adscritos a la Delegación Local de Cruz Roja Mexicana auxiliaron a una mujer que se sentía mal en el Barrio de Cuautilulco en Zacatlán, Puebla.

La paciente de 42 años presentaba un sangrado en la zona genital desde una noche anterior, sin embargo, por la mañana comenzaron unos fuertes dolores en el vientre, por lo que solicitó el apoyo de las unidades de emergencia.

Cuando se dirigían al Hospital General de Zacatlán, los socorristas Hannya Nohemí y Mario se percataron que el sangrado correspondía a un trabajo de parto, tomándolos por sorpresa a ellos y a la mujer, e inmediatamente comenzaron con la asistencia para que diera a luz.

Video: Roban Llantas al Coche de Paciente Embarazada

El bebé de sexo masculino nació completamente sano y su estado de salud se reportó estable, al igual que el de la madre.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR