Revelan Datos del Cuerpo Hallado en un Tambo en el Centro de Puebla; Hay Tres Detenidos

La Fiscalía General del Estado llevó a cabo un cateo en el Centro Histórico de Puebla en el que detuvo a tres personas presuntamente involucradas con el cadáver hallado en un tambo.

Esto como resultado de diversos actos de investigación que iniciaron el 24 de agosto del 2025, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona al interior de un tambo de plástico en la calle 18 Poniente del Barrio de San Antonio de la ciudad de Puebla.

Abandonan Cuerpo Sin Vida en un Tambo de Plástico en Puebla

Detienen a tres hombres tras hallazgo de un cuerpo al interior de un tambo en el centro de Puebla

Los trabajos de inteligencia y análisis de la información permitieron identificar a José Iván "N" de 39 años; Eleazar "N" de 33 años y Paulino "N" de 43 años, como presuntos generadores de violencia en la zona, vinculados además con actividades de narcomenudeo.

Los sujetos fueron ubicados por Agentes de Investigación en la colonia Centro de la ciudad de Puebla, en posesión de 60 bolsas de plástico que contenían hierba verde seca con características propias de la marihuana.

Asimismo, se logró identificar un inmueble posiblemente vinculado con los hechos, ubicado en calle 5 de mayo de la colonia Centro, por lo que se solicitó y obtuvo del juez de control la correspondiente orden de cateo.

Como parte de los actos de investigación, fueron halladas diversas manchas hemáticas tanto en un tambo de plástico de color azul, como en distintas áreas del inmueble.

Investigan posible intento de abuso antes del hallazgo de un muerto en Puebla

Fuentes cercanas a la investigación señalan que un hombre de nombre Benito "N", llegó al lugar y, al estar bajo los influjos de sustancias ilícitas trató de abusar de una mujer.

Momento en que abandonan un cuerpo en un tambo en Puebla. Foto: Cristóbal Lobato | N+

Esto orilló a que fuera golpeado en un baño, minutos después perdió la vida y lo sacaron en un tambo para después abandonarlo en calles del Centro Histórico.

Los tres sujetos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integra la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

