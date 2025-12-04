Detienen a Tres Presuntos Delincuentes por el Robo de una Pastelería de Puebla

Tres presuntos delincuentes fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla luego de meterse a una pastelería “La Zarza” de la colonia Humboldt para robar.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para fincarles responsabilidades.

Entran a robar a Pastelería “La Zarza” en la calle 14 Oriente de la colonia Humboldt de Puebla

Los señalados presuntamente arribaron alrededor de las 2:30 horas de este jueves 4 de diciembre de 2025 a la calle 14 Oriente y 26 Norte, rompieron candados, dañaron la cortina y se metieron.

En cuestión de segundos, los ahora detenidos robaron el dinero en efectivo que había en la caja registradora y se llevaron el monitor de una pantalla. Sin embargo, las alarmas comenzaron a sonar y vecinos llamaron al número de emergencias para denunciar el atraco.

Robo de Pastelería La Zarza en 14 Oriente de la Colonia Humboldt

Debido a la respuesta inmediata por parte de policías municipales y en coordinación con personal de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI), ubicaron la ruta de escape de los rateros.

Los uniformados les dieron alcance en el bulevar Xonaca y 24 Norte, donde lograron asegurar a tres individuos que fueron identificados como Ángel “N” de 21 años de edad, Julio “N” de 26 y José “N” de 24.

Ésta es la tercera ocasión en lo que va del año que la sucursal sufre de asaltos, en las dos anteriores, los delincuentes lograron salirse con la suya, pero ahora no corrieron con la misma suerte.

La pastelería robada se encuentra en la colonia Humboldt de Puebla. Foto: N+

Asaltan con violencia supermercado en colonia San José Chapulco de Puebla

Un grupo de asaltantes armados cometieron un robo con violencia en la tienda de autoservicio ubicada en San José Chapulco, sobre la 14 sur en inmediaciones del Periférico Ecológico de Puebla el pasado 25 de noviembre.

De acuerdo con los primeros reportes cinco hombres, tres de ellos portando armas de fuego, irrumpieron en el Bodega Aurrerá del sur de la ciudad para robar directamente equipos de telefonía exhibidos en vitrinas de vidrio.

Trasciende que en la vitrina se exhibían cajas vacías, por lo que es probable que no hayan logrado apoderarse de ninguno de los equipos de telefonía que se encuentran a la venta en el establecimiento.

Con información de Cristóbal Lobato

