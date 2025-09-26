Tres Sujetos Roban Automóvil de Lujo a Pareja al Momento de Comprarlo en Tlaxcala

La tarde de este viernes 26 de septiembre de 2025, la felicidad de una pareja que acababa de comprar su automóvil de lujo marca Audi en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, se vio frustrada tras serle arrebatado por tres sujetos quienes los amagaron y asaltaron.

Horas más tarde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala (SESESP), dio a conocer la recuperación del vehículo y la captura de los tres presuntos asaltantes.

Sujetos que robaron un Audi a pareja en Apizaco, Tlaxcala, fueron detenidos en el Estado de México

De acuerdo con el SESESP Tlaxcala, una pareja acababa de comprar un automóvil de lujo marca Audi, en el municipio de Apizaco cuando tres sujetos los interceptaron y amagaron, quitándoles el vehículo recién adquirido.

De inmediato las autoridades utilizaron las cámaras del C5i de Tlaxcala para dar con la unidad, misma que fue encontrada en la demarcación de Calpulalpan dirigiéndose hacia el Estado de México.

Luego del cruce de información con el C5 del Estado de México, policías de esta entidad lograron alcanzar el automóvil, asegurarlo y detener a sus tres ocupantes por ser presuntos responsables del delito de robo.

Roban combi del transporte público con todo y pasajeros en Totolac, Tlaxcala

Una mujer y dos hombres fueron detenidos tras robar una combi, unidad de transporte público de la ruta Flecha Azul con todo y pasajeros en el municipio de Totolac, Tlaxcala.

La mañana del pasado 18 de septiembre, fuerzas policiales desplegaron el dispositivo de búsqueda para localizar el vehículo, luego que usuarios y el chofer fueron amagados con un arma de fuego por los tres sujetos.

Tres Detenidos por Robo de Combi del Transporte Público en Totolac Tlaxcala

Tras unos minutos, la unidad fue recuperada en el municipio de Tocatlán, sin embargo, fue hasta el municipio de Xaloztoc que pudieron detener a los presuntos delincuentes identificados como Juan Luis, José y Maricruz de 32, 32, y 51 años de edad respectivamente.

