Salen al Descubierto Tumbas del Panteón de Atlixco en Puebla por Fuerte Lluvia

Protección Civil acudió para resguardar el sitio donde colapsó la barda del Panteón Municipal de Atlixco del lado de la Avenida Manuel Ávila Camacho.

La tormenta de este miércoles causó el derrumbe del muro perimetral. Foto: Sicom Atlixco

Durante la noche de este 24 de septiembre se repotó el colapso de la barda parimetral del Panteón Municipal de Atlixco en Puebla. El reblandecimiento y peso de la tierra provocó el vencimiento del muro hacia el lado exterior.

Desde la tarde de este miércoles comenzó una fuerte lluvia que provocó inundaciones en calles del pueblo mágico poblano. En el camposanto, ubicado en la calle 5 poniente entre Calle Delgadillo y la 17 sur del centro de Atlixco, la barda perimetral se venció por la tormenta.

Tumbas del panteón de Atlixco se deslizan hacia la calle por colapso de barda perimetral

En la parte posterior los escombros de muro se desparramaron sobre la calle posterior, la Avenida Manuel Ávila Camacho. Más de cinco metros de la barda colapsaron dejando al descubierto al menos tres tumbas por el deslizamiento de la tierra.

El deslizamiento de tierra arrastró con al menos tres tumbas. Foto: Redes sociales

Lápidas terminaron expuestas en vía pública tras derrumbe del muro del cementerio de Atlixco

La fuerte lluvia que persistió al caer la noche, habría provocado el reblandecimiento de la tierra y con el peso vencieron la estrcutura que delimita el Panteón Municipal de Atlxco.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se aprecia que la Avenida Manuel Ávila Camacho luce cómo río completamente inundada y con una corriente de agua de lluvia.

En el lugar, se encuentra Protección Civil del Municipio verificando el reporte, resguardando la zona y confirmando que no hubo personas lesionadas por el colapso de la barda perimetral.

Cuerpos de emergencia laboran en la zona para evitar que un nuevo derrumbe del muro cause mayores afectaciones.

