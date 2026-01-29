Unidad del Transporte Público Atropella a Mujer de la Tercera Edad en Puebla

Al mediodía de este jueves 29 de enero de 2026 se registró un incidente vial en calles de la ciudad de Puebla, luego de que una unidad del transporte público atropellara a una mujer de la tercera edad.

La víctima sufrió lesiones considerables en la colonia Alseseca, incluso quedó abajo del microbús de la Ruta 3, por lo que paramédicos tuvieron que auxiliarla para sacarla, brindarle atención médica y trasladarla a un hospital.

Unidad de la Ruta 3 atropella a mujer de la tercera edad en la colonia Alseseca de Puebla

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla atendieron este jueves a una mujer de la tercera edad, quien fue atropellada por una unidad de la Ruta 3 en la Colonia Alseseca.

El incidente ocurrió entre las calles 32 Sur y la Diagonal 16 de Septiembre, la víctima quedó abajo del microbús, por lo que los elementos tuvieron que actuar con mucho cuidado para poder sacarla.

Tras rescatarla, los uniformados le brindaron atención prehospitalaria a la paciente para posteriormente ser trasladada a un nosocomio para recibir atención médica especializada.

