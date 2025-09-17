Valle de las Catrinas Atlixco 2025: Fechas y Precios para Ver Calaveras Monumentales en Puebla

Dentro de muy pocos días el Pueblo Mágico de Atlixco se engalanará para celebrar el Día de Muertos con su ya tradicional Valle de Catrinas, que en su edición 2025 promete ser aún mejor que en sus ediciones anteriores.

Este evento que tendrá un mes de duración, envuelve de misticismo la cabecera municipal con sus juntas auxiliares, colocando en cada una de sus localidades monumentales catrinas de entre cinco y ocho metros de altura.

¿Cuándo inicia el Valle de Catrinas Atlixco 2025 y cuál será su precio de acceso?

El Valle de Catrinas Atlixco 2025 iniciará el próximo 3 de octubre y finalizará justo el Día de Muertos, es decir el 2 de noviembre. Lapso de tiempo en que las familias podrán acudir y observar las 14 esculturas que se colocarán en el municipio, además de las ocho que serán puestas en lugares externos.

Es importante destacar que el acceso al Festival, tal y como sus cuatro ediciones anteriores será gratuito, ya que las artesanías gigantes estarán distribuidas a lo largo y ancho de la demarcación.

¿Qué personajes estarán representados en el Valle de Catrinas Atlixco 2025?

De acuerdo con Valeri Barstch Aburto, regidora de Turismo en Atlixco, para su quinta edición, las esculturas representarán los oficios más característicos de las comunidades locales, por lo que podremos encontrar entre ellas catrinas floricultoras, alfareras, tejedoras, tortilleras, entre otras.

Este sería un cambio radical si lo comparamos con su edición del año pasado, en la que fueron representados personajes de la cultura e historia mexicana como Frida Kahlo, Porfirio Diaz, Emiliano Zapata, entre otros seres ilustres de México.

Con información del Ayuntamiento de Atlixco

