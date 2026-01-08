Nuevo Calendario y Costos de Verificación Vehicular 2026 en Puebla ¿Cómo Sacar una Cita?

Arranca la Verificación Vehicular 2026 en el estado de Puebla, en N+ te contamos cuál será el costo de este trámite obligatorio y el nuevo calendario para el primer semestre del año, además, te damos a conocer cómo sacar una cita y cuáles fueron los resultados del 2025.

Más del 80% de vehículos pasaron la verificación en Puebla este 2025

En 2025, un total de 731 mil 429 propietarios de vehículos verificaron, de los cuales 640 mil 173 obtuvieron resultados satisfactorios. La Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Rebeca Bañuelos Guadarrama, informó que estas cifras representan 87.52% de aprobación, e incluyen tanto vehículos particulares como del servicio público.

Del total de pruebas realizadas 69 mil 883 solicitaron el holograma doble cero; 513 mil 323 cero; mientras que 44 mil 509 y 12 mil 458 fueron para 1 y 2, respectivamente. Además otorgaron 3 mil 934 hologramas tipo “Exento” a vehículos híbridos y eléctricos.

Exhortan a propietarios de vehículos particulares y del servicio público a acudir de manera oportuna a los Centros de Verificación Autorizados, a fin de mantener vigente el trámite y contribuir al mejoramiento de la calidad del aire.

Verificación Vehicular 2026 en Puebla: Costo y calendario primer semestre

Este 2026 el costo de verificación vehicular se mantiene en 628 pesos, y para el primer semestre el calendario queda de la siguiente manera, de acuerdo con la terminación de placas:

Enero y febrero: 5 y 6

Febrero y marzo: 7 y 8

Marzo y abril: 3 y 4

Abril y mayo: 1 y 2

Mayo y junio: 9 y 0

¿Cómo sacar una cita para la Verificación Vehicular 2026 en Puebla?

Recuerda que este trámite es obligación de todo aquel que cuente con uno o más vehículos para contribuir con el medio ambiente y es necesario sacar una cita para poder realizarlo. Te decimos cómo solicitarla.

Debes ingresar al portal oficial www.citasenlinea.puebla.gob.mx Da click en Verificación Vehicular Elegir una de las siguientes opciones: Cita para realizar la Verificación Vehicular, cita para realizar la Verificación Voluntaria para Vehículos Foráneos, cita para holograma tipo Exento o cita para reposición de papeleta de verificación. Dale "Agendar" y continúa con el proceso.

¿Cómo Sacar Cita para el Proceso de Verificación en Puebla?

Requisitos para la Verificación Vehicular 2026 en Puebla ¿Qué documentos llevar?

Estos son los requisitos que debes llevar al momento de tu cita en el verificentro seleccionado.

Folio de la cita impreso *

Original y copia de identificación oficial vigente *

Original y copia de la tarjeta de circulación *

Para vehículos nuevos: copia de la factura, carta factura o contrato de arrendamiento.

Original de la papeleta de la verificación del semestre anterior

En caso de solicitar un holograma tipo Exento, para vehículos híbridos y eléctricos, deberán encontrarse en el Listado de vehículos candidatos al holograma tipo Exento (https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/Listado/Exentos)

Para vehículos automotores año-modelo anterior a 2021, se deberá presentar constancia del último mantenimiento. Original o copia certificada y copia legible de factura, carta factura, pedimento de importación, contrato de arrendamiento o cualquier documento que describa la tecnología del vehículo automotor y que avale la primera enajenación

Recuerda que todos estos tramites son personales y deberán llevar los documentos solicitados de lo contrario no se podrá llevar a cabo el proceso de verificación.

Con información de Ana Celia Lara

MCS