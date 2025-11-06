Mujer Droga a Hombre para Robarle su Vehículo Dentro de su Domicilio en Puebla

La tarde de este jueves 6 de noviembre de 2025 fue detenida Victoria Abril “N” por presuntamente drogar a un hombre para robarle su vehículo en la colonia Ex Hacienda Castillotla de Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) a través de un comunicado dio a conocer que la mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro Poniente.

Detienen a Victoria Abril “N” por presuntamente drogar a un hombre y robar su vehículo en colonia Ex Hacienda de Castillotla, Puebla

La FGE Puebla dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Victoria Abril “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de robo de vehículo agravado.

De acuerdo con la denuncia, el pasado 21 de octubre, la víctima se reunió con la hoy imputada en una plaza comercial de la capital poblana; posteriormente, acudieron a un domicilio de él donde la mujer presuntamente suministró a su bebida una sustancia química que le provocó la pérdida de conciencia y movilidad.

Momentos después, Victoria Abril “N”, le permitió el ingreso a un hombre armado, con quien presuntamente sustrajo diversas pertenencias, así como un vehículo marca Nissan, tipo Sentra, modelo 2020.

Como resultado de las labores de investigación, agentes investigadores de la FGE Puebla cumplieron con la orden de aprehensión en la colonia Ex Hacienda Castillotla, donde la presunta ladrona, fue detenida y puesta a disposición del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro Poniente.

