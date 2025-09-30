"Mira, se le Dijo" y Aún Así Conductor Terminó Varado en Inundación de Puebla

Durante la fuerte lluvia del lunes 29 de septiembre fue captado el momento exacto en que un conductor trató de cruzar la inundación del Periférico Ecológico de Puebla, a la altura del Bulevar Forjadores.

El hecho fue grabado por otro automovilista, quien logró captar la reacción de los agentes de la Policía Estatal, quienes segundos antes de advirtieron sobre el encharcamiento.

Mira, se le dijo y allá va

Noticia relacionada: Rescatan a Dos Conductores que Quedaron Varados en Inundación

Auto rojo termina varado en Periférico de Puebla pese a advertencia de Policía Estatal al conductor

El automóvil tipo Chevy color rojo, no logró cruzar la angecación de agua de lluvia y quedó varado a mitad de la inundación del Distribuidor Vial del Periférico Ecológico y el Bulevar Forjadores de la ciudad de Puebla.

La reacción del hombre que grabó y de los agentes viales que trataban de prevenir justo lo que sucedió, de inmediato se ha viralizado en redes sociales.

Se les está diciendo que no hay paso apá, y ahí van de necios jajaja

Fue inevitable soltar algunas risas cuando notaron que el automovilista no logró pasar, después de haber ignorado la advertencia de los elementos de la Policía Estatal.

Implementan cierre en distribuidor vial de Periférico de Puebla y Bulevar Forjadores

Además de la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), al lugar acudieron elementos de Protección Civil para desazolvar el carril de la incorporación del Periférico Ecológico.

Este martes 30 de septiembre se implementó el cierre total a la circulación con sentido a la planta armadora debido a daños en el drenaje pluvial. El bloqueo es temporal mientras realizan los trabajos de reparación.

Historias recomendadas:

Con información de Julián Arturo Peña

JAPR