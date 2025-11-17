Momentos de tensión y alarma vivieron vecinos y transeúntes en el municipio de Ciudad Serdán en Puebla; Un brincolín fue levantado por la fuerza del viento por varios segundos hasta que finalmente cayó sobre los cables de alta tensión.

La tarde de este domingo 16 de noviembre, las impresionantes ráfagas de viento lograron levantar un brincolín que se encontraba al interior de una cochera, hasta que finalmente se cayó en los cabes de electricidad ubicados en la calle 4 oriente, entre 2 y 4 norte, en pleno centro de la ciudad.

Video: Brincolín sale volando por fuertes vientos en Ciudad Serdán, Puebla

Cámaras de seguridad del domicilio en donde se encontraba esta cama elástica captaron el momento exacto del accidente que pudo terminar en una tragedia.

De acuerdo con testigos, todo ocurrió en cuestión de segundos: el brincolín se desprendió de los amarres que lo sostenían, fue elevado por el viento y finalmente quedó atorado en los cables de alta tensión, lo que provocó temor entre los habitantes por el riesgo de chispas o un posible corte de energía.

Debido al clima en la ciudad, el trampolín no estaba siendo usado en el momento del incidente por lo que afortunadamente no hubo ningún niño lesionado, además gracias a que los cables de electricidad lograron contenerlo, no cayó encima de algún transeúnte o de algún vehículo.

Brincolín termina en cables de electricidad tras fuertes vientos. Foto: Facebook Fernando Castro

Minutos más tarde, elementos de Protección Civil Municipal arribaron al lugar para realizar una evaluación preliminar de los daños, retirar la estructura con apoyo de personal de servicios públicos y verificar que no existiera algún riesgo adicional por caída de objetos o afectaciones a la infraestructura eléctrica.

Extremar precauciones tras vientos fuertes en Puebla por Frente Frio 13 y entrada del 14

Las autoridades recordaron que, debido a los efectos del Frente Frío 13 y la próxima entrada del 14, se mantienen condiciones de vientos fuertes en distintos municipios del estado poblano, por ello exhortaron a evitar la instalación de estructuras ligeras al aire libre, y en caso de eventos o ferias, revisar que los anclajes estén correctamente asegurados.

El incidente quedó solo en un susto, pero deja en claro la importancia de atender de manera oportuna las recomendaciones meteorológicas para prevenir accidentes, especialmente en espacios destinados al uso de menores.

Con información de Franco Arteaga

MCS