Automóvil Queda Destrozado en Fuerte Accidente en Autopista de Tlaxcala

La mañana de este sábado 15 de noviembre de 2025 se registró un fuerte accidente en la autopista México-Puebla cerca del kilómetro 022+300, en el tramo que atraviesa el estado de Tlaxcala, dejando un automóvil completamente destrozado fuera de la carpeta asfáltica.

Se presume que el conductor perdió el control del vehículo volcándose y dando varias vueltas hasta quedar a un costado del camino, desconociéndose el estado de salud de sus ocupantes.

Vuelca automóvil y queda destrozado en la autopista México-Puebla a la altura de Tlaxcala

Tras la volcadura de un automóvil en la autopista México-Puebla cerca del kilómetro 022+300 en Tlaxcala llegó la Guardia Nacional de Carreteras para realizar el cierre parcial de circulación y así poder atender el siniestro.

En la foto publicada en las redes sociales de este cuerpo de seguridad se puede observar la unidad de color blanco completamente destrozada afuera de la carpeta asfáltica.

Con información de Guardia Nacional de Carreteras

