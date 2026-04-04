Camioneta Termina Volcada tras Chocar con un Automóvil en la Ciudad de Puebla

La mañana de este sábado 4 de abril de 2026 se registró un fuerte accidente vial en calles de la colonia Prados Agua Azul en la ciudad de Puebla entre una camioneta y un automóvil.

Al lugar del siniestro llegaron elementos de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, ya que la camioneta terminó volcada y presentó derrame de aceite hidráulico.

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Choca camioneta con automóvil en la colonia Prados Agua Azul de Puebla

Fue aproximadamente a las 10:00 horas de este sábado cuando se reportó un choque entre una camioneta y un automóvil en calles de la colonia Prados Agua Azul de la capital poblana.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo color azul habría dado una vuelta que estaba prohibida, impactándose contra la unidad blanca y provocando su volcadura y un eventual derrame de aceite hidráulico.

Al lugar de la colisión llegaron policías municipales de Puebla y elementos de Protección Civil quienes atendieron a los conductores y realizaron labores de mitigación de riesgos en los vehículos siniestrados.

Conductora vuelca su automóvil en autopista Siglo XXI de Puebla

Un aparatoso accidente se registró en el kilómetro 8 de la autopista Siglo XXI, en el municipio poblano de Atlixco, donde una mujer que conducía un vehículo particular perdió el control de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora habría perdido el control del automóvil por causas aún no determinadas, provocando que el vehículo terminara fuera de la cinta asfáltica, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia.

Sin embargo, la situación se tornó controversial cuando elementos de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan arribaron al lugar acompañados de una grúa y realizaron maniobras, a pesar de que el punto del accidente se encuentra fuera de su demarcación territorial.

Los testigos señalaron que los elementos policiacos irrumpieron en una zona que no les corresponde y actuaron de manera prepotente, argumentando que la persona involucrada era su familiar, lo que generó molestia entre los presentes.

Conductora Vuelca su Automóvil en Autopista Siglo XXI de Puebla y Policías de Santa Clara Ocoyucan Evitaron Peritaje

Las acciones de los uniformados provocaron confusión y afectaciones parciales a la circulación, además de cuestionamientos sobre el procedimiento y la legalidad de su intervención.

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Con información de N+

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