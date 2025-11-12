Camioneta Termina Volcada tras Chocar con otro Vehículo en Calles de Puebla

La tarde de este miércoles 12 de noviembre de 2025 una camioneta terminó volcada luego de protagonizar un fuerte choque con un automóvil en la colonia Chula Vista de la ciudad de Puebla.

El accidente vial entre dichas unidades ocurrió en la calle 19 Poniente esquina con la 9 Sur en el corazón de la capital poblana. Hasta el momento se desconoce el estado de la salud de los ocupantes de los vehículos.

Volcadura de camioneta tras choque con vehículo en la colonia Chula Vista de Puebla

Este miércoles una camioneta de color blanco chocó con un automóvil de color rojo en calles de la colonia Chula Vista lo que provocó que terminara volcando sobre su eje.

Al lugar llegaron elementos de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC), para atender el siniestro y a los ocupantes de las unidades.

En las fotos compartidas por la SSC Puebla en sus redes sociales se puede observar a la camioneta volteada del lado del copiloto y al automóvil con la parte frontal de la carrocería destrozada.

Se espera que en próximos minutos las autoridades den más información sobre el accidente de la colonia Chula Vista de Puebla y sobre el estado de salud de los ocupantes de los vehículos.

Noticia en desarrollo.