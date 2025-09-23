Revelan Identidad del Cuerpo Abandonado en Puebla Previo a la Fiesta Mexicana
El comerciante del Mercado Morelos Willivaldo Chavarría Muñoz fue privado de la libertad y abandonado en el Barrio de Analco el 15 de septiembre.
La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la identidad de la persona que fue encontrada sin vida en inmediaciones del Barrio de Analco en Puebla, el pasado 15 de septiembre durante las primeras horas del día.
Las características coinciden plenamente con un comerciante del Mercado Morelos quien había sido reportado como desaparecido; así lo informó en rueda de prensa María Luisa Aparicio, de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.
Precisamente a la víctima Willevaldo que fue denunciado como desaparecido el 13 de septiembre ya fue identificado y fue entregado los restos de esta persona a sus familiares. Nos encontramos realizando las investigaciones correspondientes para dar con la identidad de las personas que aprueban de la vida a la víctima.
Willivaldo Chavarría Muñoz fue víctima de desaparición forzada días antes del hallazgo en el Barrio de Analco
El comerciante fue visto por última vez el pasado 13 de septiembre y fue durante la mañana del lunes siguiente, que se encontraron sus restos mortales en vía pública, envueltos en plástico amarillo y con un mensaje en cartulina.
Comerciante del Mercado Morelos desapareció junto con dos personas más que no han sido localizadas
El hombre de 55 de años había sido visto por última vez en la Colonia 10 de Mayo de Puebla, en compañía de Ángel Yair Morales Ánimas y Clara Nájera González a bordo de una camioneta pick up Tacoma color rojo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que continúan con las investigaciones y hay avances mismos que por la naturaleza de la sindicaturas no pueden ser revelados.
Con información de Héctor Rangel
JAPR