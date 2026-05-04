Alcalde de Cárdenas, Edgar Miguel Hernández, Protagoniza Altercado Afuera de su Casa; Esto Dijo

A través de redes sociales, circula el video de una riña protagonizada por el alcalde de Cárdenas y un ciudadano en el estado de San Luis Potosí. Los hechos ocurrieron el fin de semana durante la madrugada en las calles Guerrero y Carranza de la cabecera municipal.

Tras difundirse el material, el alcalde de Cárdenas subió un video a sus redes sociales tratando de explicar lo sucedido, donde señala que a las 2 de la mañana un hombre presuntamente en estado de ebriedad le patió la puerta de su casa y lo agredió verbalmente.

”Me viene agredir a mi casa a las 2 de la mañana y esta la integridad de mi familia y la mía, entonces toda acción tiene una reacción, pero yo lo hice como ser humano, no lo hice como presidente”, dijo Edgar Miguel Hernández Aguilar, Alcalde Cárdenas

El alcalde señaló que habló con el ciudadano y que al día siguiente regresó a su domicilio a pedirle una disculpa.

Fiscal de San Luis Potosí informó que no hay una denuncia tras la agresión

Ante la agresión la fiscal, María Manuela García Cazares mencionó que de momento no tenía conocimiento de alguna denuncia hacía el alcalde de Cárdenas pero que de tratarse de un delito de oficio la Fiscalía inicia la carpeta de inmediato.

Hasta el momento no hay una aclaración por parte del ciudadano.